Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау: это видели патрульные полицейские
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Вчера в Актау на глазах у патрульных полицейских произошел наезд на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. У нее сломаны обе ноги, передает Lada.kz.
Как пишет издание, ссылаясь на информацию ДП Мангистауской области, 25 ноября, около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переход в Актау.
На месте начал работу сотрудники полиции.
Сообщается, что пострадала женщина 1967 года рождения. Ее доставили в областную больницу.
Как сообщили врачи, у пострадавшей диагностировали перелом обеих нижних конечностей без смещения.
Однако от госпитализации пациентка отказалась. Ей наложили гипс и отпустили домой.
Что делать при попадании в ДТП?
Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
- освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
- при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047626-zhenschinu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-aktau-eto-videli-patrulnye-politseyskie/