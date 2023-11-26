Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау: это видели патрульные полицейские

Опубликовано:

Место ДТП в Актау
Место ДТП в Актау. Фото: lada.kz

Вчера в Актау на глазах у патрульных полицейских произошел наезд на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. У нее сломаны обе ноги, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию ДП Мангистауской области, 25 ноября, около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переход в Актау.

На месте начал работу сотрудники полиции.

Сообщается, что пострадала женщина 1967 года рождения. Ее доставили в областную больницу.

Как сообщили врачи, у пострадавшей диагностировали перелом обеих нижних конечностей без смещения.

Однако от госпитализации пациентка отказалась. Ей наложили гипс и отпустили домой.

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

  1. немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
  2. принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
  3. сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
  4. освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
  5. при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047626-zhenschinu-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-aktau-eto-videli-patrulnye-politseyskie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.