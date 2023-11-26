Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау: это видели патрульные полицейские

Вчера в Актау на глазах у патрульных полицейских произошел наезд на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. У нее сломаны обе ноги, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию ДП Мангистауской области, 25 ноября, около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переход в Актау.

На месте начал работу сотрудники полиции.

Сообщается, что пострадала женщина 1967 года рождения. Ее доставили в областную больницу.

Как сообщили врачи, у пострадавшей диагностировали перелом обеих нижних конечностей без смещения.

Однако от госпитализации пациентка отказалась. Ей наложили гипс и отпустили домой.

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: