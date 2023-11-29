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Пожилую женщину сбили на дороге в Алматы (видео)

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Место ДТП Жарокова-Сатпаева
Место ДТП на пересечении улиц Жарокова и Сатпаева. Фото: instagram.com/kris__p__almaty

Алматинцы распространяют в соцсетях видео, на котором запечатлено ДТП. Машина сбила женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на пересечении улиц Жарокова и Сатпаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинцы распространяют в соцсетях видео ДТП.

"Утром на Сатпаева - Жарокова. ДТП. Сбили человека на ровном месте", — говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали произошедшее.

"Данное ДТП имело место 29 ноября в 8:30 в Бостандыкском районе. Автомашины марки Huyndai Creta и Mercedes двигались по улице Сатпаева в восточном направлении, делая левый поворот на улицу Жарокова.

Автомашина Creta допустила наезд на заднюю часть автомашины Mercedes. Тот по инерции допустил наезд на пешехода, женщину, 1954 года рождения, которая была доставлена в одну из больниц города. В настоящее время по данному факту сотрудниками УП Бостандыкского района проводится расследование", — заявили в ДП.

Внимание! Видео содержит жесткие кадры!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2048240-pozhiluyu-zhenschinu-sbili-na-doroge-v-almaty-video/

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