Сбил насмерть и скрылся: подозреваемый водитель-беглец задержан в Алматы

В Алматы задержан водитель, подозреваемый в смертельном наезде на пешехода, который после совершения ДТП скрылся с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 25 ноября в 4:15 часов в Алатауском районе Алматы.

"Водитель – гражданин Р. 1993 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ, на пересечении улиц Жумабаева и Северное кольцо допустил наезд на 29-летнего гражданина О., и скрылся с места происшествия. К сожалению, от полученных травм пешеход скончался в больнице.

Сотрудниками отдела розыска с применением новых технологий был установлен беглец-водитель. Он задержан", – рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 345 УК РК, а подозреваемый взят по стражу.

Аналогичное ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Усть-Каменогорске, где на "зебре" женщину сбил автобус. От полученных травм она скончалась сразу на месте аварии.

Несколькими днями ранее в Актау на глазах у патрульных полицейских произошел наезд на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. К счастью, женщина чудом осталась жива. Госпитализирована в больницу.

22 ноября в Экибастузе водитель не справился с управлением и наехал на женщину, сидевшую на лавочке, а после - совершил наезд на здание магазина. В результате ДТП женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу.

Добавим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: