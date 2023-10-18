Пассажирский автобус после ДТП с авто въехал в жилой дом в Туркестане: есть пострадавшие (видео)

В Туркестане сегодня авто столкнулось с пассажирским автобусом, в результате чего последний въехал в стену частного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"Утром 18 октября на одном из перекрестков города Туркестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта.

По прибытии на место происшествия полицейскими установлено, что автомобиль Hyundai Accent столкнулся с пассажирским автобусом маршрута №17, в результате чего автобус въехал в стену частного дома", – сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области в официальном Facebook-аккаунте.

По информации ведомства, в результате аварии несколько пассажиров автобуса получили травмы, им оказали медпомощь.

Как сообщили в полиции, в доме находился его пожилой владелец. Он не пострадал.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Добавим, что за не соблюдении статьи 345 УК РК, а именно нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 160 часов, либо ареста на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Алматинской области авто вылетело на встречку и врезалось в автобус с пассажирами. В результате ДТП погибли пять человек.