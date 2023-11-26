Выехал на "встречку" и перевернулся: смертельное ДТП произошло в Актюбинской области (фото)

Вчера на трассе "Шубаркудук – Уил – Кобда – Тузтобе" произошло ДТП. Пострадали четыре человека, один из них – погиб, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

По данным полицейских, 25 ноября в 09:30 на 225 километре трассы "Шубаркудук – Уил – Кобда – Тузтобе" водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением. В итоге авто вылетело на встречную полосу и перевернулось.

"Четыре пассажира доставлены в центральную больницу Кобдинского района. Один из них скончался в больнице от полученных телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие являются жителями Уилского района Актюбинской области.

Напомним также, что неделю назад на трассе в Актюбинской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Тогда погибли сразу три человека. Еще один пассажир был госпитализирован.

А за несколько дней до этого в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на автодороге в Актобе скончались мужчина и женщина.

А в начале ноября мы рассказывали, как в Актюбинской едва не погибли восемь человек. Такси, в котором они ехали, столкнулось с коровой и загорелось.