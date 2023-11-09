Восемь человек едва не сгорели в авто из-за вышедшей на дорогу коровы в Актюбинской области

В Актюбинской области случилось ДТП, едва не обернувшееся смертью восьми человек - такси столкнулось с коровой и загорелось, сообщается на сайте телеканала КТК.

Авария случилась недалеко от поселка Кенкияк. В машине в момент ДТП находились сам водитель и еще семь пассажиров.

Мужчина вез людей из района в город. Неожиданно на проезжую часть вышла корова. Водитель не успел среагировать и сбил животное.

В результате сильного столкновения машина задымилась. Пассажиры и сам таксист успели вовремя выбраться из салона. Сразу после этого автомобиль загорелся, восстановлению он уже не подлежит.

По счастливой случайности ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Сейчас полицейские устанавливают хозяина коровы - ему грозит штраф за бесхозный выпас.

"Водитель автомашины занимался частным извозом, официально был зарегистрирован. С семью пассажирами направлялся в город Актобе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: КТК