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Восемь человек едва не сгорели в авто из-за вышедшей на дорогу коровы в Актюбинской области

Опубликовано:

Складной аварийный знак стоит на дороге
Знак ДТП. Иллюстративное фото: Anton Skripachev / Getty Images

В Актюбинской области случилось ДТП, едва не обернувшееся смертью восьми человек - такси столкнулось с коровой и загорелось, сообщается на сайте телеканала КТК.

Авария случилась недалеко от поселка Кенкияк. В машине в момент ДТП находились сам водитель и еще семь пассажиров.

Мужчина вез людей из района в город. Неожиданно на проезжую часть вышла корова. Водитель не успел среагировать и сбил животное.

В результате сильного столкновения машина задымилась. Пассажиры и сам таксист успели вовремя выбраться из салона. Сразу после этого автомобиль загорелся, восстановлению он уже не подлежит.

По счастливой случайности ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Сейчас полицейские устанавливают хозяина коровы - ему грозит штраф за бесхозный выпас.

"Водитель автомашины занимался частным извозом, официально был зарегистрирован. С семью пассажирами направлялся в город Актобе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2044821-vosem-chelovek-edva-ne-sgoreli-v-avto-iz-za-vyshedshey-na-dorogu-korovy-v-aktyubinskoy-oblasti/

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