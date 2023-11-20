Столкнулись Lexus, Audi и Subaru: три человека погибли на трассе в Актюбинской области (видео)

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области. Смертельная авария с участием трех машин произошла рано утром 19 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, 19 ноября примерно в 05.45 на 73 км трассы Актобе-Оренбург вблизи поселка Мартук произошла авария с участием автомобилей Audi, Lexus и Subaru Forester.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водители Lexus и Subaru, пассажир Subaru. Пассажир Lexus госпитализирован в районную больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.