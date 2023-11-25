Два человека погибли в жуткой аварии в Карагандинской области

Трагедия произошла сегодня утром на трассе Караганда - Каркаралинск в Карагандинской области - в результате аварии погибли два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

ДТП произошло 25 ноября в 08:50 часов на 1 км автодороги, говорится в новостном Telegram-канале ведомства. Там столкнулись Lada Vesta и Mercedes Benz.

В результате авариии 25-летний водитель Mercedes и его 44-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

А 30-летний водитель Lada и его 51-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

Авария. Фото с места ДТП: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Актюбинской области. Смертельная авария с участием трех машин произошла рано утром 19 ноября.

А 22 ноября около 9 часов утра в Костанае возле одного из домов по улице Летунова 30-летний водитель автомобиля Infiniti совершил опрокидывание в траншею. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

На прошедшей неделе два человека погибли на трассе в Костанайской области.