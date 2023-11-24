Голову 4-летнего ребенка зажало между авто в Жамбылской области
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В Жамбылской области ребенок оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как сообщает ведомство, дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка произошло в Кордайском районе.
"Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму. Мать, забирая сына из садика, не уследила за ним и не заметила другую машину", – говорится в публикации.
В полиции напомнили, что обеспечивать безопасность детей, предупреждать возможные риски и ограждать уязвимого и беззащитного ребенка от них – это обязанность родителей.
Напомним, ранее в Туркестане автомобиль, развозивший воспитанников детского сада, насмерть сбил пятилетнего ребенка, которого привез домой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047453-golovu-4-letnego-rebenka-zazhalo-mezhdu-avto-v-zhambylskoy-oblasti/