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Голову 4-летнего ребенка зажало между авто в Жамбылской области

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Полицейский на месте ДТП
Место ДТП. Фото: t.me/police_of_kz

В Жамбылской области ребенок оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщает ведомство, дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка произошло в Кордайском районе.

"Четырехлетний мальчик оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму. Мать, забирая сына из садика, не уследила за ним и не заметила другую машину", – говорится в публикации.

Полицейский разговаривает с водителем
Место ДТП. Фото: t.me/police_of_kz

В полиции напомнили, что обеспечивать безопасность детей, предупреждать возможные риски и ограждать уязвимого и беззащитного ребенка от них – это обязанность родителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047453-golovu-4-letnego-rebenka-zazhalo-mezhdu-avto-v-zhambylskoy-oblasti/

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