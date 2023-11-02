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13-летний мальчик за рулем машины попал в аварию на трассе в Акмолинской области

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Автомобиль попал в аварию
Фото с места ДТП: ДП Акмолинской области

Школьник попал в больницу в результате аварии на трассе в Акмолинской области - за рулем машины находился сам подросток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

ДТП произошло 31 октября днем возле села Кызылтан, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Прибывшие на место аварии полицейские установили, что 13-летний школьник управлял автомобилем Volkswagen Passat. На 24-м километре трассы Кокшетау - Омск он не пропустил автомобиль Lada при совершении поворота.

В результате произошло ДТП.

13-летний подросток попал в больницу с ушибом голеностопных суставов и сотрясением мозга. К медикам пришлось обратиться и 30-летнему водителю российского авто - у него диагностировали ушиб правой руки.

Также выяснилось, что в момент аварии рядом с подростком находился его 44-летний отец, который является владельцем автомобиля.

В отношении отца ребенка был составлен административный протокол по ст. 412 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".

По информации с сайта "Электронного правительства", водительские права на управление транспортными средствами категорий "А","В" и подкатегорий "B1", "С1" могут быть выданы лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Категория "В" - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 кг, а число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать скорость не менее 100 км/ч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2043684-13-letniy-malchik-za-rulem-mashiny-popal-v-avariyu-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/

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