Мопед наехал на коляску с ребенком в центре Алматы

В Алматы вчера водитель мопеда допустил наезд на детскую коляску, в которой находилась трехлетняя девочка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, ДТП произошло вчера, 1 ноября, в 20:25 в Бостандыкском районе.

"Водитель мопеда, гражданин А. 1999 года рождения, следуя по велодорожке по улице Сатпаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Брусиловского, допустил наезд на детскую коляску, в которой находилась трехлетняя девочка. Ребенок был доставлен в первую городскую детскую больницу для оказания помощи", – сообщили в ведомстве.

По информации полиции, данный факт был принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

"Будут назначены экспертизы и приняты меры в отношении водителя мопеда в соответствии с законодательством РК", – добавили в ДП.

Напомним, в сентябре мопед столкнулся с самосвалом в Алматы. В результате ДТП погиб подросток, водитель мопеда.

Чуть позже в том же месяце в Алматы произошло ДТП с участием водителя авто и мопедиста. В соцсетях утверждают, что в аварии пострадали известные блогеры.