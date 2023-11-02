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Мопед наехал на коляску с ребенком в центре Алматы

Опубликовано:

Детская коляска
Детская коляска. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы вчера водитель мопеда допустил наезд на детскую коляску, в которой находилась трехлетняя девочка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, ДТП произошло вчера, 1 ноября, в 20:25 в Бостандыкском районе.

"Водитель мопеда, гражданин А. 1999 года рождения, следуя по велодорожке по улице Сатпаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Брусиловского, допустил наезд на детскую коляску, в которой находилась трехлетняя девочка. Ребенок был доставлен в первую городскую детскую больницу для оказания помощи", – сообщили в ведомстве.

По информации полиции, данный факт был принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

"Будут назначены экспертизы и приняты меры в отношении водителя мопеда в соответствии с законодательством РК", – добавили в ДП.

Напомним, в сентябре мопед столкнулся с самосвалом в Алматы. В результате ДТП погиб подросток, водитель мопеда.

Чуть позже в том же месяце в Алматы произошло ДТП с участием водителя авто и мопедиста. В соцсетях утверждают, что в аварии пострадали известные блогеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2043740-moped-naehal-na-kolyasku-s-rebenkom-v-tsentre-almaty/

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