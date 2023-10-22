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Сотрудник полиции перевернулся на служебном авто и скрылся в Актюбинской области

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Патрульное авто
Патрульное авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актюбинской области участковый инспектор перевернулся на служебном авто и скрылся с места аварии. Суд оштрафовал сотрудника полиции, передает газета "Диапазон".

Как сообщает издание, участковый инспектор отдела полиции Мартукского района ехал на объездной дороге Мартук-Байнассай на служебной машине марки "Лада-21214", нарушил правила, не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

"Далее он оставил поврежденный автомобиль и скрылся с места ДТП. В итоге на правоохранителя завели административное дело за "нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства" и "оставление места ДТП, участником которого он являлся", – говорится в публикации.

Сотрудник полиции признал вину. В итоге суд наказал его за аварию с поврежденным авто штрафом в 69 тыс. тенге, а за побег с места ДТП – штрафом 172 500 тенге.

Напомним, ранее в Косшы выявили факты фальсификации административных протоколов со стороны полицейского. В итоге участковый инспектор получил срок.

Также в результате проверки в отношении полицейских после инцидента с боксером Бейбутом Шуменовым в ТРЦ Астаны. Некоторых отстранили должностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2042067-sotrudnik-politsii-perevernulsya-na-sluzhebnom-avto-i-skrylsya-v-aktyubinskoy-oblasti/

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