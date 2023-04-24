Полицейский в погоне за показателями попал под суд в Акмолинской области

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Косшы выявили факты фальсификации административных протоколов со стороны полицейского. В итоге участковый инспектор получил срок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

По материалам дела, участковый инспектор в мае и августе 2021 года составил два протокола за нарушение тишины (ст.437 КоАП) и правил содержания собак и кошек (ст.408 КоАП) в отношении жителя Косшы.

Мужчина состоял на профилактическом учете в полиции. При этом подпись и объяснение от правонарушителя были сфальсифицированы. Кроме того, горожанин на момент составления протокола в мае 2021 года выезжал в Россию, то есть его не было в Казахстане.

Тем самым участковый искусственно увеличил свои ведомственные показатели.

По протесту прокурора Косшы незаконные постановления о привлечении к административной ответственности суд отменил. А в отношении правоохранителя за фальсификацию доказательств инициировано уголовное дело по ч.2 ст.416 УК РК.

Досудебное расследование вел специальный прокурор. В итоге дело доведено до суда.

Полицейского приговорили к одному году лишения свободы. Но по амнистии он был освобожден от основного вида наказания. К нему применено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.416 УК РК фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях, совершенная должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017964-politseyskiy-v-pogone-za-pokazatelyami-popal-pod-sud-v-akmolinskoy-oblasti/