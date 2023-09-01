Автобус столкнулся с поездом в Астане (видео)

Столкновение автобуса и поезда. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане автобус с пассажирами нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с поездом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО City Transportation Systems.

В Telegram-канале Astanovka опубликовано видео ДТП с участием автобуса и поезда. В описании к ролику говорится, что водитель маршрута №30 нарушил ПДД и допустил столкновение с тепловозом.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе CTS, инцидент произошел вчера, 31 августа, в 21:40 на переезде улицы Тайбурыл по направлению улицы Ушконыр.

"Водитель маршрута №30, нарушив ПДД - несоблюдение требований дорожных знаков на железнодорожном переезде и игнорирование запрещающих показаний светофора переездной сигнализаций - допустил столкновение с тепловозом.

Прибывшим на место ДТП сотрудником полиции составлен административный протокол в отношении водителя МТС", – рассказали в компании.

В CTS добавили, что стаж водителя на пассажирском транспорте составляет 30 лет. В автобусном парке №1 он работает 10 лет. Перед началом рейсом водитель прошел медицинский осмотр.

В компании также добавили, что в результате ДТП пассажиры не пострадали. Водитель отстранен от работы и отправлен на переобучение в центр квалификации CTS.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в отношении 53-летнего водителя маршрутного автобуса марки Iveko возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК.

Материал по данному делу направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям город Астаны.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2034935-avtobus-stolknulsya-s-poezdom-v-astane-video/