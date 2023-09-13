Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Грузовик повис на дорожной опоре в Костанайской области (видео)

Опубликовано:

Грузовик в Костанайской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Большегруз зацепился за дорожную опору и повис на ней в Костанайской области. Видео с места дорожно-транспортного происшествия появилось в новостном Telegram-канале МВД РК.

Происшествие случилось 13 сентября на границе Костанайского и Федоровского районов.

"Водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. При дальнейшем передвижении он повредил дорожную опору", - пояснили в МВД.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст.610 КоАП РК. Окончательное процессуальное решение примет суд.

Стражи порядка добавили, что водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.

Отметим, что согласно ч.1 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2036446-gruzovik-povis-na-dorozhnoy-opore-v-kostanayskoy-oblasti-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.