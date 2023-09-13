Грузовик повис на дорожной опоре в Костанайской области (видео)

Большегруз зацепился за дорожную опору и повис на ней в Костанайской области. Видео с места дорожно-транспортного происшествия появилось в новостном Telegram-канале МВД РК.

Происшествие случилось 13 сентября на границе Костанайского и Федоровского районов.

"Водитель привез асфальт для ремонтных дорожных работ и после разгрузки забыл опустить кузов. При дальнейшем передвижении он повредил дорожную опору", - пояснили в МВД.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст.610 КоАП РК. Окончательное процессуальное решение примет суд.

Стражи порядка добавили, что водитель не пострадал. Вопрос возмещения причиненного ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.

Отметим, что согласно ч.1 ст.610 КоАП РК нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.