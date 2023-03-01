Полсотни ДТП произошло в Астане за несколько часов: полиция обратилась к водителям

Автомобили в снегу. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 1 марта, в столице зарегистрировали свыше полсотни ДТП. В связи с этим полиция Астаны обратилась к горожанам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент.

"В связи с ухудшением погодных условий и гололедицей просим всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными", – говорится в сообщении правоохранителей.

В ДП добавили, что с 07:00 на территории столицы зарегистрировали 57 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал один человек.

"Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал", – обратились полицейские к водителям.

Автолюбителям также советуют отказаться от совершения резких маневров и торможений – это может привести к потере контроля над транспортным средством. Также водителям при управлении авто не рекомендуется пользоваться гаджетами.

Стражи порядка обратились не только к водителям, но и к пешеходам.

Им рекомендуют при переходе проезжей части отвлечься от гаджетов, снять наушники и убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

"Меры предосторожности помогут значительно снизить количество ДТП. Кроме того, просим жителей столицы отнестись с пониманием, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике", – заключили в полиции.

Напомним, сегодня в Астане прогнозируют снег с дождем, от +1 до +3 градусов, а также сильный ветер со скоростью 9-14 м/с и с порывами до 17-22 м/с.

На официальном сайте МЧС РК сообщается, что гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния и образующий скользкую поверхность.

Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где из-за движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.

По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом.

Основное условие для безопасного движения на дорогах во время гололеда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность.

Как пешеходам обезопасить себя во время гололедицы

Как пишут спасатели, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололедице:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник – небольшими скользящими шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

наступать следует на всю подошву, а ноги – слегка расслабить в коленях;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2011312-polsotni-dtp-proizoshlo-v-astane-za-neskolko-chasov-politsiya-obratilas-k-voditelyam/