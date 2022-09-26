Осужденный на 9 лет колонии сын экс-депутата обжаловал приговор в Караганде

Место происшествия. Архивный кадр: t.me/patriot_patriot

Сын экс-депутата, приговоренный к 9 годам колонии за смертельное ДТП в Темиртау, обжаловал приговор. Сегодня его апелляционная жалоба была рассмотрена в Карагандинском областном суде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Судебное разбирательство по апелляционной жалобе осужденного и его адвокатов началось еще на прошлой неделе. Они просили отменить приговор Темиртауского городского суда и оправдать осужденного за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

При этом вина за смертельное ДТП, по их мнению, лежит на втором водителе, который якобы выехал на полосу встречного движения.

Изучив все материалы уголовного дела, доводы сторон, прокуратуры, Карагандинский областной суд счел вину осужденного доказанной. Сегодня апелляционная коллегия оставила приговор Темиртауского городского суда без изменения.

"Виновность осужденного подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. А именно, показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, схемой и видеозаписью с места происшествия и с видеожетонов сотрудников полиции, заключениями экспертиз. Наказание осужденному судом назначено соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, его личности", - отметили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Напомним, резонансное ДТП произошло в декабре 2020 года на затяжном повороте по дороге к дачному сообществу в Темиртау.

В результате столкновения Kia и Ford погибли 66-летний житель города и его внучка. Как выяснилось позже, за рулем Ford находился сын экс-депутата.

В августе текущего года Темиртауский городской суд вынес ему приговор. Мужчину осудили на 9 лет колонии минимальной безопасности и лишил водительских прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989629-osuzhdennyy-na-9-let-kolonii-syn-eks-deputata-obzhaloval-prigovor-v-karagande/