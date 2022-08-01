Сына экс-депутата приговорили к 9 годам за смертельное ДТП в Темиртау

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В Темиртауском городском суде огласили приговор в отношении сына экс-депутата Даниила Боровикова, который в декабре 2020 года стал участником резонансного ДТП, унесшего жизни двух человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на суд города Темиртау.

Около года в Темиртау длилось судебное следствие по делу о резонансном ДТП, в котором погиб 66-летний мужчина и его 6-летняя внучка. Обвиняемый в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, вину не признал.

При этом его защитники несколько раз ходатайствовали об отводе судей и настаивали на необъективности судей и прокурора. Из-за этого процесс превратился в затяжное судебное разбирательство.

Так, например, одна из судей Айжан Шаяхметова ранее заявляла, что со стороны председателя суда на нее оказывается давление. Якобы Талгат Амрашев пытается добиться от нее лояльности в пользу подсудимого.

В итоге, сегодня, 1 августа, приговор подсудимому озвучила судья Татьяна Гавриченкова.

"Суд приговорил подсудимого к 9 годам колонии минимальной безопасности", – сообщили в Темиртауском городском суде.

Также стало известно, что судья взыскала с Боровикова в пользу потерпевших более 27 миллионов тенге в качестве компенсации за моральный и материальный вред.

Напомним, резонансное ДТП произошло в декабре 2020 года на затяжном повороте по дороге к дачному сообществу в Темиртау. В результате столкновения Kia и Ford Raptor погибли 66-летний житель Темиртау и его внучка. Как выяснилось позже, за рулем Ford Raptor находился сын экс-депутата Даниил Боровиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981223-syna-eks-deputata-prigovorili-k-9-godam-za-smertelnoe-dtp-v-temirtau/