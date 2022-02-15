Судья заявила о давлении по резонансному делу со стороны председателя суда в Темиртау

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Судья Айжан Шаяхметова, рассматривавшая резонансное дело о смертельном ДТП, заявила о давлении со стороны председателя Темиртауского городского суда, который якобы заинтересован в оправдании подсудимого. Ситуацию прокомментировали в Карагандинском областном суде, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Шаяхметова написала откровенный пост на своей странице в Facebook. Судья недвусмысленно озаглавила его "Королевство кривых зеркал". В нем она рассказала, что до недавнего времени рассматривала уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором подсудимым является сын известного бизнесмена.

Судья написала, что с самого начала процесса председатель Темиртауского городского суда оказывал на нее давление. Она призналась, что ей пришлось записывать разговоры с ним на диктофон.

"С первых дней рассмотрения дела председатель суда неоднократно вмешивался в отправление правосудия по данному делу, давал указания и просил удовлетворять все заявленные требования стороны защиты, в том числе выезд на место ДТП с обеспечением участия эксперта.

В одном из разговоров, еще в августе 2021 года, он попросил меня в своем кабинете, куда он меня вызвал, чтобы я внимательнейшим образом изучила дело, показав мне жестами, что дорога в месте аварии сужается и водитель никак не мог поступить иначе, предотвратить аварию, при этом дорога была не чищена и завалена снегом, ему пришлось наехать на встречную машину, в связи с чем его следует либо оправдать, либо переквалифицировать дело на ч.2 ст.345 УК. Это крайне возмутило меня", - написала Айжан Шаяхметова.

Также она добавила, что после того, как она отказалась идти на поводу у председателя суда, ей заявили отвод.

Кроме того, сейчас, по словам Шаяхметовой, ее пытаются очернить, приписывая ей корыстный умысел в рассмотрении дела и необъективность.

"Я написала заявление в службу безопасности Верховного суда РК с приложенными записями разговоров, сделанных в августе и сентябре 2021 года, где председатель дает мне четкие поручения об удовлетворении ряда ходатайств стороны защиты по этому делу", - говорится в посте.

Стоит отметить, что у защитников подсудимого своя правда. Они заявляют, что объявили отвод судье Айжан Шаяхметовой, так как она вела процесс с грубыми нарушениями, игнорировала все ходатайства адвокатов и якобы нарушила служебную этику, предлагая отцу подсудимого услуги "своих" знакомых юристов.

В пресс-службе Карагандинского областного суда сообщили, что в отношении судьи Айжан Шаяхметовой после жалобы адвокатов подсудимого начата служебная проверка.

Напомним, резонансное ДТП произошло в декабре 2020 года в Темиртау. По версии следствия, автомобиль Ford, которым управлял сын бизнесмена и экс-депутата, двигался по улице Восточной в направлении проспекта Республики. Он допустил столкновение с Kia, за рулем которой находился 66-летний водитель.

В результате аварии пострадали 5 человек, водитель и пассажиры Kia. Вскоре от полученных травм скончалась 6-летняя девочка, а потом умер 66-летний мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956208-sudya-zayavila-o-davlenii-po-rezonansnomu-delu-so-storony-predsedatelya-suda-v-temirtau/