Пассажирский автобус столкнулся с "Газелью" в Атырау

Фото с места ДТП: mgorod.kz

В воскресенье, 29 мая, в Атырау случилось ДТП с участием общественного транспорта – пассажирский автобус столкнулся с "Газелью". Медицинская помощь понадобилась водителю грузового авто и пассажирам автобуса, сообщает издание "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на региональный департамент полиции, авария произошла в 19:00 на пересечении 18-й и 21-й улиц, в микрорайоне Таскала-3.

По данным правоохранителей, на перекрестке пассажирский автобус Daewoo не уступил дорогу "Газели", которая двигалась справа, и врезался в нее. От удара "Газель" опрокинулась и врезалась в столб уличного освещения.

В результате аварии пострадали водитель "Газели" и пассажиры общественного транспорта – им понадобилась медицинская помощь. Точное число пострадавших не называется.

Сейчас полиция ведет сбор документации по делу.

Накануне сообщалось, что в Алматы две беременные женщины и ребенок пострадали в результате массового ДТП с участием трех легковых авто и КамАЗа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971537-passazhirskiy-avtobus-stolknulsya-s-gazelyu-v-atyrau/