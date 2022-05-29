Две беременные женщины и ребенок пострадали в ДТП в Алматы (фото)

Место происшествия. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа. В результате столкновения пострадали две беременные женщины и ребенок.

Массовая авария произошла в Алматы напротив рынка "Жибек жолы". Как пишет Sputnik Казахстан, грузовик столкнулся поочередно с автомобилями Toyota Camry 70 и двумя Hyundai Elantra – красного и белого цвета.

По словам очевидцев, водитель КамАЗа пытался уехать с места происшествия, но его задержали. Тем не менее нескольким пассажирам большегруза удалось сбежать, и лишь одного из мужчин задержали до приезда полиции.

По данным издания, в аварии пострадали две беременные женщины и ребенок.

Место происшествия. Фото: Sputnik / Стрингер

Место происшествия. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971497-dve-beremennye-zhenschiny-i-rebenok-postradali-v-dtp-v-almaty-foto/