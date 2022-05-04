Администрация картинг-центра опубликовала обращение после гибели ребенка под Алматы

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

Администрация ТОО "СТК Sokol" опубликовала обращение на своей официальной странице в Instagram. В нем указывается, что 2 мая на территории картинг-центра произошел несчастный случай, повлекший за собой гибель ребенка. В настоящее время автодром временно закрыт.

"Это первый подобный инцидент за 9 лет работы.

На данный момент руководство и команда СТК Sokol воздерживаются от официальных комментариев и преждевременных выводов. Мы приложим максимум усилий для прояснения данной ситуации при поддержке местных органов и международных консультантов", - отметили в центре.

В компании выразили соболезнования семье и близким погибшего мальчика.

Напомним, 2 мая на картодроме близ Алматы погиб 10-летний ребенок. Он управлял гоночной машиной, выскочил за ограждение и столкнулся с водовозом "ГАЗ-53". Произошло это после столкновения с другим картом, которым якобы управляла женщина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым выступает руководитель центра, где случилась трагедия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967903-administratsiya-karting-tsentra-opublikovala-obraschenie-posle-gibeli-rebenka-pod-almaty/