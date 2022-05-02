Десятилетний мальчик погиб в картинг-центре в Алматинской области

Фото с места событий: ДП Алматинской области

Трагедия произошла на картингдроме близ Алматы - погиб 10-летний мальчик. Ребенок управлял картом, который выскочил за ограждение и столкнулся с водовозом "ГАЗ-53", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Видео с места происшествия появилась в Сети. На кадрах показано несколько маленьких гоночных автомобилей, один из которых врезался в заднюю часть грузовой машины.

В полиции региона сообщили, что смертельный случай произошел 2 мая на картингдроме, расположенном в Илийском районе. Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия пока продолжает работать следственно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что ребенок управлял картом, который протаранил оградительные пластмассовые блоки и столкнулся с припаркованным водовозом "ГАЗ-53". Очевидцы отмечают, что карт выехал за ограждение по инерции от удара другого карта, которым якобы управляла женщина. Сотрудники районной полиции находятся на месте и выясняют обстоятельства трагедии. Также устанавливают и опрашивают свидетелей" - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967676-desyatiletniy-malchik-pogib-v-karting-tsentre-v-almatinskoy-oblasti/