Уголовное дело возбудили после гибели 10-летнего мальчика на картинге в Алматинской области

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

В Алматинской области инициировали уголовное расследование по факту смерти 10-летнего мальчика в картинг-центре. Подозреваемым в материалах дела выступает руководитель центра, отпущенный на время следствия под подписку о невыезде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Правоохранители уточнили, что расследование уголовного дела взято в производство следственного управления ДП и находится на особом контроле.

"По факту смерти 10-летнего подростка на картингдроме в Илийском районе начато досудебное расследование по ст.306 ч.3 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра.

Для установления обстоятельств по делу назначены ряд необходимых экспертиз. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемому грозит лишение свободы от четырех до восьми лет.

Напомним, днем 2 мая на картингдроме близ Алматы погиб 10-летний мальчик, который, управляя гоночным авто, выскочил за ограждение и столкнулся с припаркованным "ГАЗ-53".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1967745-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-gibeli-10-letnego-malchika-na-kartinge-v-almatinskoy-oblasti/