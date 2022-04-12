Более 30 детей погибло с начала года на дорогах Казахстана

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Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов на брифинге в СЦК озвучил статистику ДТП с участием детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Арыстанов сообщил, что с начала года наблюдается рост ДТП с участием детей.

"За отчетный период допущено 465 ДТП с участием детей, в которых 33 ребенка погибли, 592 получили ранения", – добавил спикер.

По его словам, ежедневно во всех регионах происходят такие несчастные случаи. В связи с этим он призвал водителей удвоить внимание в тех случаях, когда с ними в машине едут дети, или когда дети появляются в зоне видимости на дороге.

Ранее на брифинге Атыгай Арыстанов прокомментировал информацию о новых патрульных авто с камерами на трассах Акмолинской области, которые на ходу фиксируют нарушения автовладельцев.

Кроме того, он рассказал о том, как власти пытаются решить проблему аварий с участием электросамокатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964702-bolee-30-detey-pogiblo-s-nachala-goda-na-dorogah-kazahstana/