Действительно ли в Казахстане есть патрульные авто с камерами, рассказали в МВД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В соцсетях появилась рассылка о новых патрульных авто с камерами на трассах Акмолинской области, которые на ходу фиксируют нарушения автовладельцев. Эту информацию прокомментировал глава Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что казахстанцы в мессенджерах рассылают сообщение о том, что на трассах Акмолинской области и близ Нур-Султана якобы разъезжают новые патрульные авто с камерами видеонаблюдения, которые на ходу фиксируют нарушения автовладельцев.

Журналисты попросили разъяснить, насколько данная рассылка соответствует действительности.

"Да, действительно есть такие патрульные автомашины, которые имеют камеры и, естественно, выявляют нарушения правил дорожного движения.

Такие авто есть в Акмолинской области, они на сегодняшний день и в других регионах есть, и так же используются. В этом направлении и дальше будут использоваться. В сторону Караганды, Кокшетау. Эти машины везде патрулируют", – сообщил Атыгай Арыстанов.

При этом спикер с сожалением отметил, что многие водители начинают соблюдать скоростной режим только тогда, когда на горизонте появляется патрульная машина, а потом "начинают нарушать скоростной решим и давят на газ".

"Я бы хотел обратить внимание водителей: это ваша жизнь. Не только полиции нужно (соблюдение правил дорожного движения – прим. ред.). Это вам нужно. Вы несете ответственность не только за себя, но и за других водителей на дороге.

Вы должны правильно понимать: патрульные машины будут и с камерами, и полиция будет работать, но это ваша жизнь", – резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964693-rassylku-o-patrulnyh-mashinah-s-kamerami-prokommentirovali-v-mvd-kazahstana/