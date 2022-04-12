В Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов

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Заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Арман Айтыбеков на брифинге в СЦК рассказал, как власти пытаются решить проблему аварий с участием электросамокатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Айтыбеков сообщил, что электросамокаты являются проблемой не только Казахстана, но и всего мира.

"В настоящее время в нормативно-правовых актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнести их к определенному типу транспорта, как скутеры или мопеды, невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации.

При этом отсутствие классификации и технических требований к данным устройствам не позволяют законодательно установить необходимые методы технического регулирования – правила обращения на рынке, ввода в эксплуатацию, требования по безопасности", – пояснил спикер.

Вместе с тем, по его словам, МВД сейчас проводит соответствующую работу по данному вопросу.

"Прорабатывается вопрос разработки соответствующих национальных стандартов к данному типу. Мы должны понять, это устройство или транспортное средство.

К транспортному средству мы его отнести не можем по ряду причин. Прежде всего, у него нет тормозной системы, нет поворотников, фар и так далее. Поэтому, как получим стандарт, будем разрабатывать единые типовые правила к ним", – заявил Айтыбеков.

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов в свою очередь сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано 68 ДТП с участием мопедов и самокатов. В результате, один человек погиб, а 68 человек получили травмы различной степени тяжести.

Он добавил, что с начала текущего года ДТП с участием мопедов и самокатов не зарегистрировано.

"Вопрос серьезный. Действительно, люди на самокатах и мопедах нарушают ПДД, ездят без шлема. Самокаты, мопеды мы покупаем детям. Надо понимать, что это риск.

Мы должны понимать, что это не игрушки, а средство передвижения. Скоро лето начнется, поэтому хотел бы обратить внимание на эти вопросы. Стоит ли брать такое, если завтра ребенок может попасть в происшествие?" – обратился он к родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964686-v-kazahstane-razrabotayut-edinye-pravila-ekspluatatsii-elektrosamokatov/