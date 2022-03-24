124 ДТП зарегистрировали в Нур-Султане за сутки

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Больше 120 ДТП зарегистрировали в столице вчера, 23 марта. Причиной аварий стала непогода, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

Самое серьезное ДТП было зарегистрировано в 14:30 на трассе, ведущей из Косшы в столицу - здесь столкнулись 12 авто.

"Причиной ДТП послужило несоблюдение виновными лицами скоростного режима в метеорологических условиях.

В результате ДТП жертв нет. Трое участников происшествия после осмотра врачей отпущены домой. По данному факту проводится дознание", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах подчеркнули, что полицейские максимально помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию из-за непогоды.

Стражи порядка также призвали автолюбителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Быть внимательными и осторожными нужно не только водителям, но и пешеходам, отметили в департаменте. Горожан просят переходить улицы только в установленных местах, использовать светоотражающие элементы, убирать наушники и прерывать разговор по телефону при переходе дороги.

Накануне сообщалось, что из-за метели больше 100 авто застряли на выезде из столицы.

Сообщалось также, что в Акмолинской области вчера случилось два массовых ДТП с участием 25 автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961856-124-dtp-zaregistrirovali-v-nur-sultane-za-sutki/