Более 100 авто застряли на выезде из Нур-Султана (видео)

Кадр из видео: instagram.com/aqmola_tjd

Скопление транспорта наблюдалось на блокпостах в Акмолинской области. Около 110 машин застряли при выезде из Нур-Султана. Спасатели просили не отправляться в дальнюю дорогу. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

Так, в Аршалынском районе из-за закрытия автодороги Нур-Султан - Караганда при выезде из столицы наблюдалось скопление из около 110 машин.

Спасатели и полицейские проводили разъяснительную работу с водителями и пассажирами о необходимости вернуться в населенный пункт, чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций.

По информации "КазАвтоЖола", расчистка дороги была затруднена из-за сильного ветра и метели.

Между тем при выезде из Караганды в направлении Нур-Султана также застряли около 235 транспортных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области произошли две аварии, которые унесли жизни двух девочек: одной из них было 2 года, другой - 3.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961791-bolee-100-avto-zastryali-na-vyezde-iz-nur-sultana-video/