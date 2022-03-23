Два массовых ДТП с участием 25 авто произошли в Акмолинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/shchuchinsk_life

Две массовые аварии произошли 23 марта на трассах в Акмолинской области. В одном случае столкнулись 15 автомобилей, в другом - 10, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным ведомства, одно ДТП произошло 23 марта около 13.30 часов на 456 км автодороги Нур-Султан - Щучинск возле села Бозайгыр. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей, резко затормозив, допустил столкновение едущих сзади 15 машин.

Другое массовое ДТП случилось на 1331 км автодороги Нур-Султан - Темиртау. Здесь столкнулись 10 автомобилей.

"К счастью, пострадавших нет. Автомобилям нанесены механические повреждения", - пояснили в департаменте полиции Акмолинской области.

Из-за разбушевавшейся непогоды и нулевой видимости проезд к местам аварий затруднен.

Стражи порядка напомнили об ухудшении погодных условий и попросили не выезжать за пределы населенных пунктов.

Личным составом ДП региона организовано закрытие движения для всех видов транспорта на нескольких трассах республиканского значения. Выставлено 39 постов, на которых задействованы 67 сотрудников и 39 единиц транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что более 100 авто застряли на выезде из Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961827-dva-massovyh-dtp-s-uchastiem-25-avto-proizoshli-v-akmolinskoy-oblasti-video/