Бывший глава "Алатау жарык компаниясы" Мухит Умбетов погиб в ДТП

Мухит Умбетов. Фото: ales.kz

19 марта на 63 году жизни погиб экс-председатель правления, член Совета директоров АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АО "АЖК"), депутат Алматинского областного маслихата Умбетов Мухит Абикеевич. Причиной его смерти стало ДТП. Об этом сообщается на официальном сайте Алматинских электрических станций.

Мухит Умбетов родился 1 января 1960 года в Алматинской области Казахской ССР.

Как указано в сообщении на сайте, всю свою жизнь он проработал в области электроэнергетики.

За свою карьеру Умбетов прошел путь от электромонтажника до первого руководителя одной из крупнейших электросетевых компаний Казахстана – АО "АЖК", где проработал более 10 лет.

Погибший являлся заслуженным энергетиком Казахстана и СНГ. За свой труд он был награжден орденами "Курмет" и "Парасат".

"Его память – это любимые супруга, дети и внуки. Его жизнь – это пример достойного служения Родине для многих поколений электроэнергетиков, которых он воспитал.

Коллектив АО «Алматинские электрические станции» выражает глубокое соболезнование родным и близким безвременно ушедшего из жизни Умбетова Мухита Абикеевича", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961740-byvshiy-glava-alatau-zharyk-kompaniyasy-muhit-umbetov-pogib-v-dtp/