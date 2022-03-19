"Погиб брат экс-акима": ДТП с Land Cruiser произошло в Алматинской области

Место ДТП. Кадр из видео: t.me/kozachkoff

В 70 км от Алматы в результате ДТП погиб родной брат бывшего акима Алматинской области. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о ДТП с участием 62-летнего брата бывшего главы Алматинской области появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова.

"Прислали видео – пишут, что в этом ДТП сегодня погиб Мухит Умбетов, младший брат Серика Умбетова, бывший руководитель "Алатау жарык компаниясы", – написал Козачков.

На кадрах можно разглядеть Toyota Land Cruiser с сильно поврежденным кузовом, чьи двери пытаются вскрыть спасатели при помощи специнструментов. Мужской голос за кадром сообщает, что водитель внедорожника скончался до приезда сотрудников ДЧС.

В Департаменте полиции Алматинской области лишь подтвердили информацию о ДТП с участием внедорожника. В ведомстве сообщили, что авария произошла днем 19 марта в Жамбылском районе.

"ДТП с участием автомашины Toyota Land Cruiser 200 произошло близ села Узынагаш. По предварительной версии, 62-летний водитель внедорожника не справился с рулевым управлением и автомашина, съехав на обочину дороги, врезалась в дерево.

Мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас по факту ДТП, с назначением необходимых экспертиз, начато досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, погибший водитель проживал в Алматы и в момент ДТП находился один в салоне автомашины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961611-pogib-brat-eks-akima-smertelnoe-dtp-s-uchastiem-land-cruiser-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/