Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_kz

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло на Капшагайской трассе. О подробностях аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показаны пять поврежденных авто.

"Капшагайская трасса, гололед. Массовое ДТП. Ребята, будьте осторожны", - рекомендует автор видео.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили подробности.

"ДТП с участием пяти автомашин произошло 8 февраля около 07.30 часов на 26 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время по факту возбуждено административное производство, предусмотренное ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка попросили водителей быть максимально внимательными и осторожными при сложных погодных условиях.

Напомним, сегодня утром в Алматы также произошло массовое ДТП с участием около 20 авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955120-massovoe-dtp-s-uchastiem-pyati-avto-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti-video/