18-летний водитель вылетел на "встречку" и спровоцировал серьезное ДТП в Караганде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

Вечером 29 ноября 18-летний водитель выехал на полосу встречного движения в Караганде и спровоцировал серьезное ДТП, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

18-летний карагандинец на дороге между Майкудуком и Сортировкой, не справившись с рулевым управлением, врезался во встречную машину.

Удар был настолько сильный, что оба автомобиля получили значительные повреждения. Также пострадала женщина-водитель, находившаяся за рулем Hyundai. Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области рассказали подробности происшествия. В ведомстве отметили, что авария произошла примерно в 19.30 вечера.

"18-летний водитель Audi, по предварительным данным, двигаясь по автодороге Сортировка-Майкудук, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Hyundai.

За рулем встречного авто находилась 40-летняя женщина, которая доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Ранее в Караганде в результате столкновения двух автомобилей погиб шестимесячный ребенок. По данному факту проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944607-18-letniy-voditel-vyletel-na-vstrechku-i-sprovotsiroval-sereznoe-dtp-v-karagande-video/