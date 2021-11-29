6-месячный ребенок погиб в ДТП в Караганде (фото)

Место происшествия. Фото: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде в результате столкновения двух автомобилей погиб полугодовалый ребенок. Он скончался в больнице от полученных травм, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Лиговская в Майкудуке Караганды. Малыш ехал в автомобиле Volkswagen Golf, за рулем которого находился 24-летний водитель. Также в салоне была мама ребенка.

По предварительным данным пресс-службы ДП Карагандинской области, аварию спровоцировал 21-летний водитель Mercedes-Benz E220.

На перекрестке он пролетел на желтый сигнал светофора и столкнулся с Volkswagen Golf. От удара последний получил сильные повреждения. Водитель и оба пассажира автомобиля были госпитализированы. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

"ДТП произошло 29 ноября в 08.20 часов. 25-летняя пассажирка и ее 6-месячный ребенок, а также водитель доставлены в медицинское учреждение, где малыш от полученных травм скончался. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944411-6-mesyachnyy-rebenok-pogib-v-dtp-v-karagande-foto/