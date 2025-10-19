Крушение самолета под Актау: в Азербайджане умер искавший свою жену пассажир

В Азербайджане скончался пассажир самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL Нурулла Сираджов, который потерпел крушение под Актау в декабре 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Lent.az.

По данным издания, Нурулла Сираджов, пострадавший в результате крушения самолета авиакомпании AZAL недалеко от Актау, умер. Об этом изданию сообщили родственники погибшего.

Отмечается, что Нурулла Сираджов скончался сегодня утром у себя дома. Мужчина страдал раком, тогда он летел в Грозный, чтобы сделать операцию. Однако из-за инцидента Сираджов не смог сделать операцию и был госпитализирован в Баку с травмами. Несмотря на то, что мужчине удалось оправиться от полученных травм, он не смог победить рак.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

После крушения Нурулла Сираджов поделился своей историей.

"В Казахстане о нас хорошо заботились. Здесь также прекрасно ухаживают за нами. Мы всем довольны. Лучше просто не бывает - о нас заботятся на высшем уровне", - рассказал он.

Мужчина тогда признавался, что скучает по своей супруге и хотел бы знать, как она. По его словам, они сидели рядом в самолете - после он ее не видел.

Спустя несколько дней выяснилось, что его супруга Муслимат Сираджова после крушения самолета была доставлена ​​в больницу в состоянии комы. Когда она вышла из комы, семья воссоединилась.

