Самолет повредили после заправки в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы топливозаправщик при выезде со стоянки слегка задел двигатель самолета. Однако, воздушное судно было допущено к полету, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы, инцидент произошел 13 октября около 01:25 по местному времени. Топливозаправщик задел двигатель после завершения заправки самолета Airbus A340 авиакомпании Lufthansa, который направлялся по маршруту Алматы - Астана.

"Воздушное судно было незамедлительно осмотрено инженерной службой. В результате осмотра были выявлены незначительные поверхностные царапины на капоте двигателя. После проведения необходимых технических процедур воздушное судно было допущено к вылету", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящий момент проводится детальное расследование инцидента департаментом безопасности полетов аэропорта.

"Мы приносим извинения пассажирам и экипажу за доставленные неудобства. Мы заявляем, что безопасность и надежность работы аэропорта остаются нашими приоритетами", - добавили в аэропорту Алматы.

Напомним, на днях самолет авиакомпании Qazaq Air, направлявшийся в Астану из аэропорта Костаная, прервал взлет из-за технической неисправности - у шасси самолета заметили искры и свечение.

Позже в Минтранспорта заявили, что для расследования авиационного события, будет создана комиссия.

А в августе самолет Air Astana, летевший из Алматы в Актау, на подлете к Актау сообщил о технической неисправности. В Сети был опубликован рассказ очевидца о панике на борту.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.