Свечение в районе шасси: взлет самолета из Костаная в Астану пришлось прервать (видео)

В субботу, 11 октября, взлет самолета Qazaq Air, выполнявшего рейс из Костаная в Астану, пришлось прервать из-за искр у шасси. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Пассажиры рейса IQ368 Костанай – Астана засняли на видео горящие шасси самолета, ролик опубликовал в своем Telegram-канале Михаил Козачков.

"Ничего особенного, просто в самолета Qazaq Air, вылетавшего из Костаная в Астану, загорелось шасси. По моим данным, что-то случилось с пневматикой, рейс перенесли", - написал Козачков.

В авиакомпании Qazaq Air корреспонденту NUR.KZ сообщили, что 11 октября во время взлета в аэропорту Костаная была зафиксирована техническая неисправность воздушного судна, в связи с чем процесс взлета был прекращен.

"Отдельными пассажирами отмечалось кратковременное свечение в районе шасси, что будет учтено при проведении технического осмотра. Воздушное судно самостоятельно вернулось на перрон, все пассажиры были возвращены в терминал вылет, никто из пассажиров не пострадал.

Техническая команда авиакомпании направлена в аэропорт Костанай для проведения проверки и устранения неисправности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам были предложены все необходимые меры поддержки — размещение в гостинице, полный возврат стоимости билетов по месту приобретения или их обмен на другие рейсы.

"Безопасность пассажиров и экипажа является абсолютным приоритетом авиакомпании, и все действия выполняются в строгом соответствии с международными стандартами безопасности полетов", - добавили в компании.

Напомним, ранее самолет Air Astana, летевший 31 августа из Алматы в Актау, на подлете к Актау сообщил о технической неисправности. В Сети опубликован рассказ очевидца о панике на борту.

До этого 29 августа пассажир Air Astana сообщил о "жутких звуках" в самолете, который не долетел из Алматы в столицу.

Другой самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.

А в конце июля этого года из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

