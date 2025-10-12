Минтранспорта сделало заявление после происшествия с самолетом Qazaq Air

Министерство транспорта сделало заявление после появления новостей о происшествии с самолетом Qazaq Air - борту пришлось прервать взлет, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в Минтранспорта, для расследования авиационного события, произошедшего на рейсе Костанай-Астана авиакомпании Qazaq Air, в соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в сфере гражданской и экспериментальной авиации будет создана комиссия.

"Расследование будет проводиться Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Минтранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 11 октября, самолет авиакомпании Qazaq Air, направлявшийся в Астану из аэропорта Костаная, прервал взлет из-за технической неисправности - у шасси самолета заметили искры и свечение.

В авиакомпании сообщили, что для проведения проверки и устранения неисправности в Костанай была направлена техническая команда. Пассажиров разместили в гостинице, им вернули стоимость билетов.

"Безопасность пассажиров и экипажа является абсолютным приоритетом авиакомпании, и все действия выполняются в строгом соответствии с международными стандартами безопасности полетов", - добавили в компании.

