Три дома сгорели в Алматинской области: на месте нашли два тела
Сегодня в селе Кенена Азербаева Илийского района произошел пожар в трех частных жилых домах, рассчитанных на двух владельцев каждый, огонь распространился и на прилегающие хозпостройки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Из-за позднего сообщения о происшествии пожар успел развиться.
Тушение осложнялось высокой температурой, сильным задымлением и конструктивными особенностями строений (каркасно-камышитовый дом).
Также дополнительные трудности создали узкие проезды, плотные застройки, где расстояние между постройками составляло 1,5-2 метра.
"На месте пожара были обнаружены два тела. Один человек госпитализирован с ожогами.
Пожар был ликвидирован на общей площади 448 кв. м. В ходе тушения из зоны горения были эвакуированы четыре газовых баллона", - рассказали в ДЧС Алматинской области.
Здесь добавили, что к тушению были привлечены силы и средства ДЧС региона и города Алматы: 18 человек личного состава и 6 единиц техники.
Напомним, в июне в Алматы случился крупный пожар - загорелись сразу два дома. На месте происшествия на тот момент было обнаружено тело одного человека.
Позже стало известно, что пожарная машина, направлявшаяся по вызову повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок.
Затем появилась информация, что в этом пожаре погибли двое, а без жилья остались пять семей.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
