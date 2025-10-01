Три дома сгорели в Алматинской области: на месте нашли два тела

Сегодня в селе Кенена Азербаева Илийского района произошел пожар в трех частных жилых домах, рассчитанных на двух владельцев каждый, огонь распространился и на прилегающие хозпостройки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Из-за позднего сообщения о происшествии пожар успел развиться.

Фото: ДЧС Алматинской области

Тушение осложнялось высокой температурой, сильным задымлением и конструктивными особенностями строений (каркасно-камышитовый дом).

Также дополнительные трудности создали узкие проезды, плотные застройки, где расстояние между постройками составляло 1,5-2 метра.

Фото: ДЧС Алматинской области

"На месте пожара были обнаружены два тела. Один человек госпитализирован с ожогами.

Пожар был ликвидирован на общей площади 448 кв. м. В ходе тушения из зоны горения были эвакуированы четыре газовых баллона", - рассказали в ДЧС Алматинской области.

Здесь добавили, что к тушению были привлечены силы и средства ДЧС региона и города Алматы: 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, в июне в Алматы случился крупный пожар - загорелись сразу два дома. На месте происшествия на тот момент было обнаружено тело одного человека. Позже стало известно, что пожарная машина, направлявшаяся по вызову повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок. Затем появилась информация, что в этом пожаре погибли двое, а без жилья остались пять семей. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

