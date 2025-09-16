"С ужасом ждем первого снега": на улицах Алматы образовались 10-балльные пробки

Вечером в Алматы были зафиксированы 10-балльные пробки - погода к концу дня испортилась и пошел дождь, а вместе с этим ухудшилась и ситуация на дорогах, передает NUR.KZ.

По информации 2ГИС, на 19:20 в Алматы ситуация с пробками оценивается в 10 баллов. Движение парализовано на центральных улицах города.

"Эх, Алматы", "Кто знает, в какую сторону нет пробок?", "И это только дождь", "Дождь пошел - город встал", "С ужасом ждем первого снега", - комментировали водители сложившуюся ситуацию.

Стоит также отметить, что в городе произошел ряд ДТП.

Пробки в Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Ранее мы писали, что в Алматы прогнозировалась дождливая неделя - с 16 сентября в городе начнутся дожди, которые будут идти почти до конца недели. Также сегодня специалисты метеослужбы обещали небольшое похолодание.

