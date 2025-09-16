Режим ЧС в срочном порядке решили объявить в одном из городов Казахстана
Из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов, акимат Алатау решил объявить в городе чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба, передает NUR.KZ.
Информация об этом была опубликована на портале "Открытые НПА". Стоит отметить, что проект стал доступен для обсуждения сегодня, а уже завтра решение акима вступит в силу.
В проекте говорится, что в Алатау объявят чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба в связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов
Также в документе указано, что проект разработан для оповещения населения о чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.
Напомним, вчера утром мусорный полигон загорелся в Алматинской области. В ликвидации пожара задействовали силы и средства ДЧС, МИО и ДП. Также в МЧС сообщали, что тушение возгорания затянулось из-за сложных условий.
Сегодня уже жители Алматы пожаловались на запах гари. В ДЧС Алматы сообщили, что задымленность в городе образовалась из-за пожара на мусорном полигоне в Алматинской области.
