Мусорный полигон близ Алматы продолжают тушить (фото, видео)

В Алматинской области продолжают тушить возгорание на полигоне твердых бытовых отходов рядом с селом Али - в МЧС рассказали о сложностях работы на месте ЧП, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия продолжаются работы по рекультивации земли, засыпке территории грунтом, а также тушению очагов возгорания.

"В связи со сложными условиями ликвидации пожара спасателями была организована бесперебойная подача воды с использованием АНР (автонасосный рукавный автомобиль). Забор воды осуществляется непосредственно из реки "Терен-Кара", что позволило обеспечить стабильный напор и направить водяные струи напрямую к очагам возгорания", - заявили в МЧС.

Пожар. Фото: Zakon.kz

Пожар. Фото: Zakon.kz

Напомним, сегодня утром мусорный полигон загорелся в Алматинской области. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.

Очевидцы в соцсетях делились кадрами с места событий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.