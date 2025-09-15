Мусорный полигон близ Алматы продолжают тушить (фото, видео)
В Алматинской области продолжают тушить возгорание на полигоне твердых бытовых отходов рядом с селом Али - в МЧС рассказали о сложностях работы на месте ЧП, передает NUR.KZ.
Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия продолжаются работы по рекультивации земли, засыпке территории грунтом, а также тушению очагов возгорания.
"В связи со сложными условиями ликвидации пожара спасателями была организована бесперебойная подача воды с использованием АНР (автонасосный рукавный автомобиль). Забор воды осуществляется непосредственно из реки "Терен-Кара", что позволило обеспечить стабильный напор и направить водяные струи напрямую к очагам возгорания", - заявили в МЧС.
Напомним, сегодня утром мусорный полигон загорелся в Алматинской области. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.
Очевидцы в соцсетях делились кадрами с места событий.
