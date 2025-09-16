Алматинцы жалуются на запах гари в городе: в ДЧС объяснили, что произошло

Алматинцы жалуются на запах гари в разных районах города. В ДЧС Алматы сообщили, что задымленность в городе образовалась из-за пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, передает NUR.KZ.

Жители города отмечают, что в разных районах чувствуется запах гари - в Алатауском, Бостандыкском районах, а также в "золотом квадрате". В ДЧС отметили, что причина - пожар на мусорном полигоне, дым от которого идет в город.

"В связи с возгоранием на полигоне бытовых отходов, расположенном на территории Алматинской области, в городе наблюдается небольшая задымленность.

На месте работают силы и средства МЧС и местных исполнительных органов: задействовано 150 человек и более 70 единиц техники от ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, Казселезащиты, Службы спасения МЧС города Алматы, ДП и МИО", - сообщили в ДЧС.

На место дополнительно направлены пожарно-насосные станции, аварийно-спасательные автомобили, бульдозеры, тралы и другая спецтехника МЧС.

"Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера утром мусорный полигон загорелся в Алматинской области. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП. Также в МЧС сообщали, что тушение возгорания затянулось из-за сложных условий.

