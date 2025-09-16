Алматинцы жалуются на запах гари в городе: в ДЧС объяснили, что произошло
Опубликовано:
Алматинцы жалуются на запах гари в разных районах города. В ДЧС Алматы сообщили, что задымленность в городе образовалась из-за пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, передает NUR.KZ.
Жители города отмечают, что в разных районах чувствуется запах гари - в Алатауском, Бостандыкском районах, а также в "золотом квадрате". В ДЧС отметили, что причина - пожар на мусорном полигоне, дым от которого идет в город.
"В связи с возгоранием на полигоне бытовых отходов, расположенном на территории Алматинской области, в городе наблюдается небольшая задымленность.
На месте работают силы и средства МЧС и местных исполнительных органов: задействовано 150 человек и более 70 единиц техники от ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, Казселезащиты, Службы спасения МЧС города Алматы, ДП и МИО", - сообщили в ДЧС.
На место дополнительно направлены пожарно-насосные станции, аварийно-спасательные автомобили, бульдозеры, тралы и другая спецтехника МЧС.
"Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет", - добавили в ведомстве.
Напомним, вчера утром мусорный полигон загорелся в Алматинской области. В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, МИО и ДП.
Также в МЧС сообщали, что тушение возгорания затянулось из-за сложных условий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2286894-almatincy-zhaluyutsya-na-zapah-gari-v-gorode-v-dchs-obyasnili-chto-proizoshlo/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах