      Режим ЧС объявили из-за угрозы размыва берега Алаколя

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Алаколь
      Алаколь. Фото: акимат области Абай

      Чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена на территории Маканчинского района области Абай из-за угрозы размыва берега Алаколя, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА РК.

      Как указывается в опубликованном документе "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории района Мақаншы", в зоне отдыха озера Алаколь Кабанбайского сельского округа может возникнуть угроза размыва набережной, где расположены здания домов отдыха, и нанесения материального ущерба объектам хозяйствования.

      "Исходя из этих оснований, объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба", - указывается в решении за подписью акима Маканчинского района Даурена Койгельдина.

      Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначена заместитель акима района Алия Сарбаева.

      Решение вводиться со дня его первого официального опубликования.

      "Сегодня наша первоочередная задача - не допустить разрушений и обеспечить сохранность объектов отдыха. Все службы находятся в состоянии готовности", - заявила заместитель акима района Алия Сарбаева МИА "Казинформ".

      В агентстве отмечают, что угроза размыва набережной способна отразиться на имидже курорта и снизить поток туристов.

      Напомним, этим летом в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

      После критики президента Казахстана в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь по поручению акима области Абай его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

      Позже в правительстве сообщили, что приняты меры по результатам инспекции курортных зон Казахстана. В итоге ряд должностных лиц привлекли к ответственности.

