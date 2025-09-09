Крыша строящейся школы рухнула в Атырауской области (видео)

В Атырауской области в одной из строящихся школ частично обрушилась крыша. Предварительной причиной назвали неправильное складирование стройматериалов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

По информации газеты, инцидент произошел в микрорайоне Атырау города Кульсары.

По данным управления образования, объект на 1200 мест возводится в рамках национального проекта, который реализует по поручению Токаева АО "Samruk-Kazyna Construction".

В компании изданию сообщили о предварительных причинах обрушения.

"По предварительным данным, причиной обрушения стали нарушения условий складирования и хранения строительных материалов. В частности, на кровлю спортивного зала на ограниченный участок были размещены тяжелые кровельные материалы весом более 6 тонн, что привело к локальному повреждению конструкции", - цитирует газета ответ АО "Samruk-Kazyna Construction".

Сообщается, что заказчиком создана комиссия с участием руководства, технического и авторского надзоров для детального изучения ситуации. Дополнительно для проверки несущих способностей конструкций и соответствия проектным решениям привлечена специализированная организация по техническому обследованию.

По данным компании, окончательные выводы и решения будут приняты по результатам экспертизы. Все выявленные нарушения подрядчиком будут устранены.

Напомним, в июле в селе Курык Мангистауской области произошло обрушение кровли в актовом зале в здании школы-гимназии. Инцидент попал на видео.

Позже сообщалось, что замакима посетил актовый зал школы и лично ознакомился с ситуацией. По факту обрушения кровли в школе Мангистау начато досудебное расследование.

Ранее в Акмолинской области автокран упал на территории школы, где в это время шел ремонт. К счастью, обошлось без пострадавших. Выяснилось, что водитель автокрана находился в состоянии алкогольного опьянения.

