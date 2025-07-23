Обрушение кровли в школе Мангистау: начато досудебное расследование

По факту обрушения кровли в школе Мангистау начато досудебное расследование - на место прибыл первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, передает издание "Лада".

Замакима посетил актовый зал школы и лично ознакомился с ситуацией.

В настоящий момент комиссия зарегистрировала акт по факту обрушения. Начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований безопасности при приемке в эксплуатацию или допуске в эксплуатацию зданий, сооружений или их частей" УК РК.

"В настоящее время посторонним лицам временно запрещен вход на территорию школы. Информацию о предстоящих ремонтных работах и итогах работы комиссии обещают объявить позднее", - заявили в центре общественных коммуникаций.

Напомним, в селе Курык Мангистауской области произошло обрушение кровли в актовом зале в здании школы-гимназии. Инцидент попал на видео. Данная школа была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года. Проектная мощность учреждения составляет 1200 учеников.

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