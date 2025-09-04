"Тела нашли после пожара": загадочную гибель троих мужчин расследуют в Алматинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Тела нашли после пожара": загадочную гибель троих мужчин расследуют в Алматинской области

      Опубликовано:

      Сгоревший дом в Алматинской области
      Сгоревший дом. Кадр из видео: телеканал KTK

      В Алматинской области расследуют обстоятельства гибели троих мужчин, обгоревшие тела которых были найдены во дворе одного из домов в селе Турар, сообщает сайт телеканала KTK.

      По информации телеканала, загадочную гибель сразу троих мужчин расследуют в Алматинской области, их тела нашли после пожара на дачах близ села Турар. Пламя полностью уничтожило дом и дворовую территорию.

      Сообщается, что тело одного мужчины нашли в салоне, а еще двух обнаружили мертвыми рядом. Всего огонь уничтожил семь домов и восемь хозпостроек.

      Владелец одной из дач Владимир Панков вспоминает, о пожаре ему сообщили соседи. Когда он приехал к дачам, понял, что пламя подобралось слишком близко. Мужчина начал спасать чужое имущество, но остановить огонь своими силами было невозможно из-за сильного ветра. 

      "Мы взяли лопаты с женой и побежали с лопатами. Соседи наши еще пришли, кто с ведрами, кто с чем. Кто чем мог, тем и тушили. Ведра, тут у соседей вода была, мы воду брали и тушили деревья все, вот этот сухостой, все горело", - рассказал Панков.

      На место прибыли экстренные службы, 27 пожарных и 10 машин пытались остановить пламя. Но локализовать пожар удалось лишь спустя восемь часов. После на территории одной из сгоревших дач обнаружили тела трех мужчин.

      "На месте пожара внутри сгоревшего автомобиля и на придворовой территории обнаружены три обгоревших тела. По факту пожара назначены судебно-медицинская и другие необходимые для расследования экспертизы. 

      Вместе с тем при опросе первых очевидцев и владельцев сгоревших дачных домов установлено, что присутствуют признаки криминального характера - скрытие ранее совершенного преступления путем совершения поджога. Собранные материалы по факту пожара переданы в следственные органы полиции для установления всех обстоятельств происшествия", - рассказали в ДЧС Алматинской области.

      В полиции завели уголовное дело. Кем жертвы приходятся друг другу и что произошло на месте трагедии, сейчас выясняют. Известно, что самому старшему погибшему был 61 год, а младшему 54.

      Напомним, в июне крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека.

      Позже стало известно, что пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок.

      Вскоре соседи рассказали подробности крупного пожара, без жилья остались сразу пять семей.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.