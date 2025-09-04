"Тела нашли после пожара": загадочную гибель троих мужчин расследуют в Алматинской области

В Алматинской области расследуют обстоятельства гибели троих мужчин, обгоревшие тела которых были найдены во дворе одного из домов в селе Турар, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, загадочную гибель сразу троих мужчин расследуют в Алматинской области, их тела нашли после пожара на дачах близ села Турар. Пламя полностью уничтожило дом и дворовую территорию.

Сообщается, что тело одного мужчины нашли в салоне, а еще двух обнаружили мертвыми рядом. Всего огонь уничтожил семь домов и восемь хозпостроек.

Владелец одной из дач Владимир Панков вспоминает, о пожаре ему сообщили соседи. Когда он приехал к дачам, понял, что пламя подобралось слишком близко. Мужчина начал спасать чужое имущество, но остановить огонь своими силами было невозможно из-за сильного ветра.

"Мы взяли лопаты с женой и побежали с лопатами. Соседи наши еще пришли, кто с ведрами, кто с чем. Кто чем мог, тем и тушили. Ведра, тут у соседей вода была, мы воду брали и тушили деревья все, вот этот сухостой, все горело", - рассказал Панков.

На место прибыли экстренные службы, 27 пожарных и 10 машин пытались остановить пламя. Но локализовать пожар удалось лишь спустя восемь часов. После на территории одной из сгоревших дач обнаружили тела трех мужчин.

"На месте пожара внутри сгоревшего автомобиля и на придворовой территории обнаружены три обгоревших тела. По факту пожара назначены судебно-медицинская и другие необходимые для расследования экспертизы.

Вместе с тем при опросе первых очевидцев и владельцев сгоревших дачных домов установлено, что присутствуют признаки криминального характера - скрытие ранее совершенного преступления путем совершения поджога. Собранные материалы по факту пожара переданы в следственные органы полиции для установления всех обстоятельств происшествия", - рассказали в ДЧС Алматинской области.

В полиции завели уголовное дело. Кем жертвы приходятся друг другу и что произошло на месте трагедии, сейчас выясняют. Известно, что самому старшему погибшему был 61 год, а младшему 54.

Напомним, в июне крупный пожар случился в Алматы - загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека.

Позже стало известно, что пожарная машина, направлявшаяся на место пожара повышенного ранга, попала в ДТП - авто опрокинулось на бок.

Вскоре соседи рассказали подробности крупного пожара, без жилья остались сразу пять семей.

