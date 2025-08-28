Спасение альпинистки в Кыргызстане: тепловизор снял видео с места пропажи Наговициной

В ГКНБ Кыргызстана сообщили, что благодаря тепловизору удалось получить видео с места пропажи альпинистки Натальи Наговицыной, но признаков жизни обнаружить не удалось, передает NUR.KZ.

В ГКНБ сообщили о результатах еще одной поисково-спасательной операции с применением современных технологий.

"В рамках операции была осуществлена аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора.

По результатам анализа полученных данных и с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Наговицыной обнаружить не удалось", - сообщили в комитете.

Напомним, ранее в Кыргызстане предприняли три попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая застряла со сломанной ногой на семитысячнике - пике Победы. Позже операция по эвакуации спортсменки приостановлена из-за тяжелых погодных условий. По предварительным данным федерации альпинизма Кыргызстана, Наговицына не выжила.

Отмечалось, что в прошлом муж Наговицыной тоже погиб в горах. Вскоре немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья, которые были на этом же маршруте, дважды пытались самостоятельно спустить ее, но ничего не получилось. После этого итальянец сам погиб от обморожения.

Еще позже вертолет со спасателями совершил жесткую посадку на высоте более 4 тыс. метров из-за сложных погодных условий. Находившиеся на борту экипаж и спасатели получили различные травмы.

Несмотря на это, сын альпинистки Михаил Наговицин убежден в том, что его мать не погибла и опубликовал в соцсети пост с просьбой возобновить ее поиски. Он просил ведомства РФ оказать содействие в организации аэровидеосъемки района.

После этого глава Следственного комитета Российской Федерации поручил принять меры в связи с обращением сына альпинистки.

