    "Принять меры": в Следкоме России высказались о спасении альпинистки в горах Кыргызстана

    Опубликовано:

    Наталья Наговицына.
    Наталья Наговицына. Фото: https://t.me/ENews112

    В Следственном комитете РФ отреагировали на обращение сына альпинистки Натальи Наговициной, который просил продолжить поиски его матери в горах Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

    В официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что глава ведомства поручил принять меры в связи с обращением сына альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа застряла в горах Кыргызстана.

    "Председатель СК России Бастрыкин А.И. дал указание подчиненным во взаимодействии с МИД России и МЧС России принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания посильной помощи в целях спасения российской альпинистки, получившей травму в горах Киргизской Республики", - сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Отмечается, что по факту произошедшего органами Следственного комитета России организована процессуальная проверка.

    Напомним, в Кыргызстане предприняли три попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла со сломанной ногой на семитысячнике - пике Победы. Операция по эвакуации спортсменки была приостановлена из-за тяжелых погодных условий. По предварительным данным федерации альпинизма Кыргызстана, Наговицина не выжила.

    Однако сын альпинистки Михаил Наговицин убежден в том, что его мать не погибла и опубликовал в соцсети пост с просьбой возобновить ее поиски. Он просил ведомства РФ оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района пика Победы в целях подтверждения факта, что женщина жива.

